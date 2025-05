Merz trifft Trump am Donnerstag in Washington

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist kommende Woche von Mittwoch bis Freitag in die USA. Er trifft dort am Donnerstag US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus zu einem Gespräch, wie Regierungssprecher Stefan Kornelius am Samstag mitteilte.

Es ist der Antrittsbesuch des Bundeskanzlers und das erste persönliche Treffen der beiden Staatsmänner. Daher werden unter anderem die Beziehungen der beiden Länder und internationale Themen wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Lage im Nahen Osten und die Handelspolitik im Mittelpunkt des Gesprächs stehen, wie es hieß. Quelle: dts Nachrichtenagentur