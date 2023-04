Süden der Front: Ukrainische Sabotagetrupps zerschlagen, Munitionsdepots zerstört

Im Süden des Frontabschnitts Donbass und am Frontabschnitt Saporoschje wurden ukrainische Einheiten in den Gebieten Ugledar in der Volksrepublik Donezk sowie Kamenskoje und Malaja Tokmatschka im Gebiet Saporoschje durch taktische und militärische Luftangriffe sowie durch Artilleriefeuer der Streitkräftegruppe Ost des russischen Militärs getroffen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies meldet der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, im Tagesbericht zum Frontgeschehen des Ukraine-Krieges. Ferner wurde ihm zufolge das Unwesen zweier ukrainischer Sabotage- und Aufklärungstrupps in der Umgebung der Ortschaften Nowosjolka und Nowomichailowka in der Volksrepublik Donezk unterbunden. Im Laufe des Tages betrugen die Verluste der Truppen Kiews an diesem Gebiet der Front über 20 ukrainische Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Automobile und eine bugsierte Haubitze Typ D-20. Nicht zuletzt wurden außerdem zwei Munitionsdepots der 65. mechanisierten Brigade der ukrainischen Streitkräfte und der 102. Landwehrbrigade in der Nähe der Ortschaften Rawnopolje und Wolnjansk des Gebiets Saporoschje getroffen. Am Frontabschnitt Cherson wurden in der Nacht bis zu 40 ukrainische Soldaten eliminiert und ein gepanzertes Kampffahrzeug, zwei Kraftfahrzeuge sowie eine bugsierte Haubitze Typ M777 aus US-amerikanischer Produktion durch Luftangriffe und Artilleriefeuer zerstört." Quelle: RT DE