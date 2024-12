Selenskyj: Können nicht in "eingefrorenem Konflikt" leben

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einem Waffenstillstand ohne eine weitere Sicherheitsperspektive für sein Land eine Absage erteilt. "Wir können nicht in einem eingefrorenen Konflikt leben", sagte er am Donnerstag am Rande eines EU-Sondergipfels in Brüssel.

"Wir müssen wissen, wie der morgige Tag aussieht, damit wir heute klarkommen können", fügte der Präsident hinzu.



Russland warf Selenskyj vor, nicht an einem Ende der Kampfhandlungen interessiert zu sein. "Wir brauchen den Frieden, wir streben ihn an und die Russen wollen das definitiv nicht", sagte er. Die Ukraine lasse sich jedoch nicht in aussichtslose Verhandlungen hineindrängen. Man werde sich nicht "die Klippe hinunterstürzen" und sich weiter gegen Putin verteidigen, so Selenskyj. Quelle: dts Nachrichtenagentur