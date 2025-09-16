René Springer: Straftäter auch in Afghanistan hinter Schloss und Riegel

Nach einem Bericht der BILD-Zeitung verhandelt die Bundesregierung mit den Taliban über die Wiederaufnahme von Abschiebungen nach Afghanistan. Rückführungen sollen künftig regelmäßig und auch per Linienflug erfolgen.

Dazu erklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer, stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages: „Wenn die Bundesregierung jetzt ernsthaft über Rückführungen nach Afghanistan verhandelt, ist das aus Sicht der AfD-Fraktion ein überfälliger Schritt.

Doch dabei darf es nicht bleiben: Den Worten müssen endlich Taten folgen. Besonders bei afghanischen Straftätern muss ausgeschlossen werden, dass sie nach ihrer Abschiebung sofort wieder auf freien Fuß kommen – und sich umgehend erneut auf den Weg nach Deutschland machen. Es braucht ein klares Abkommen mit den afghanischen Behörden, das die tatsächliche Strafverbüßung garantiert. Alles andere wäre ein Freifahrtschein für Straftäter und eine Verhöhnung der Opfer und ihrer Angehörigen. Die Bundesregierung muss jetzt konsequent handeln – und nicht wieder auf halber Strecke stehen bleiben.“

Quelle: AfD Deutschland