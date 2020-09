Seehofer bietet Griechenland nach Moria-Brand Hilfe an

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat Griechenland nach dem Großbrand im Flüchtlingslager Moria Hilfe angeboten. Das teilte Seehofers Sprecher Steve Alter am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

"Wir befinden uns seit gestern in intensiven Gesprächen mit der griechischen Regierung", schrieb er. Man habe Griechenland in der Vergangenheit geholfen und werde selbstverständlich auch jetzt helfen. Der Minister habe dies bereits angeboten, so Alter. Wie genau diese Hilfe aussehen soll, blieb zunächst unklar. Das Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos war in der Nacht zu Mittwoch zu weiten Teilen in Brand geraten. Medienberichten zufolge konnte das Feuer bis Mittwochmittag unter Kontrolle gebracht werden. Offenbar wurde niemand verletzt, das Lager wurde allerdings fast vollständig zerstört.

Quelle: dts Nachrichtenagentur