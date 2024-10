Bericht: Selenskyj besucht Scholz am Freitag in Berlin

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenkyj kommt am Freitag offenbar nach Berlin. Er wolle dort Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seinen Siegesplan gegen Russland vorstellen, berichtet die "Bild" unter Berufung auf Regierungskreise.

Demnach plant der ukrainische Präsident nicht nur eine Unterredung mit Scholz, sondern auch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Anschließend wolle Selenskyj mit seinem Plan weiter durch Europa reisen, schreibt die "Bild" weiter.



Ein zuvor angedachtes Treffen zwischen Scholz und Selenskyj zusammen mit US-Präsident Joe Biden am Samstag fällt aufgrund der Sturmsituation in den USA aus. Biden hatte dort ein Treffen der Ukraine-Verteidigungskontaktgruppe auf Führungsebene einberufen wollen. Der US-Präsident hatte der Ukraine zudem zuletzt über acht Milliarden US-Dollar an neuen Hilfen und Waffen zugesagt.



Am Donnerstag hatte der neue Nato-Generalsekretär Mark Rutte mit einem ersten Antrittsbesuch in Kiew die Unterstützung des Verteidigungsbündnisses für die Ukraine demonstriert.

Quelle: dts Nachrichtenagentur