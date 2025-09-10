Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Experte für Abschuss russischer Flugobjekte in Nato-Luftraum

Experte für Abschuss russischer Flugobjekte in Nato-Luftraum

Freigeschaltet am 10.09.2025 um 15:53 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: Unbekannt / Eigenes Werk

Der Militärexperte Carlo Masala dringt nach dem Vorfall mit mehreren russischen Drohnen im polnischen Luftraum darauf, dass die Nato-Länder derartige Flugobjekte konsequent abschießen. "Im Rahmen der Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags sollte der Beschluss getroffen werden, jedes russische Flugobjekt, ob es nun gezielt oder versehentlich in den Luftraum eines Nato-Landes eingedrungen ist, vom Himmel zu holen", sagte Masala den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Dazu wird es nach Einschätzung des Experten allerdings nicht kommen, wegen eines erwartbaren Widerstandes Ungarns und der Slowakei. Realistisch sei, so Masala, dass die Luftverteidigung an der Nato-Ostflanke gestärkt werde, "etwa durch die Verlegung von zusätzlichen Patriot-Batterien".

Außerdem müsse die EU die Sanktionen gegenüber Russland verschärfen und sich dabei auch auf die russische Ölindustrie konzentrieren. "US-Präsident Donald Trump hat ja seine Bereitschaft zu neuen Sanktionen erklärt", so Masala. "Es wäre ein Test von Trumps Entschlossenheit und ein starkes Signal an Moskau."

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte hascht in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige