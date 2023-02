Portugal schickt Leopard-2-Panzer in die Ukraine

Der portugiesische Premierminister António Costa teilte während eines offiziellen Besuchs in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) mit, dass das Land der Ukraine Leopard-2-Kampfpanzer zur Verfügung stellen werde, ohne die genaue Anzahl zu nennen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das sagte der Premierminister am Samstag gegenüber der portugiesischen Nachrichtenagentur Lusa. Costa erklärte: "Wir arbeiten jetzt an der Entsendung einiger unserer Panzer. Ich weiß, wie viele Panzer [in die Ukraine] geschickt werden, aber das wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben."

Der portugiesische Premierminister fügte auch hinzu, dass das Land mit Deutschland zusammenarbeite, um Teile für den Wiederaufbau einiger Panzer zu beschaffen. Es wird erwartet, dass die Panzer bis Ende März in die Ukraine geliefert werden können."

Quelle: RT DE