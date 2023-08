Was den Einsatz von US-Kampfjets des Typs F-16 in der Ukraine anbetrifft, könnten die Kiewer Truppen auf Söldnerpiloten zurückgreifen. Denn in der ukrainischen Armee mangele es an Piloten und für deren Ausbildung habe man nicht ausreichend Zeit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Darauf wies Generalmajor Alexander Kowaljow, Kampfpilot und ehemaliger erster Vize-Kommandeur der 14. Luftstreitkräfte und der Luftverteidigungsarmee Russlands, gegenüber der Nachrichtenagentur TASS hin.

"Ich habe viele Jahre lang sowohl junge Leutnants als auch Kampfpiloten in der Formationseinheit ausgebildet. Die direkte Ausbildung auf einem neuen Flugzeugtyp erfolgt für eine Person unabhängig von ihrer Erfahrung in mehreren Stufen: theoretische Ausbildung, Ausbildung an Simulatoren, danach werden Prüfungen abgelegt und es beginnen Flüge – von einfachen zu komplexeren. In den USA ist es ungefähr das gleiche Schema. Piloten brauchen mindestens anderthalb bis zwei Jahre, um ihre Aufgaben korrekt erfüllen zu können. Deshalb denke ich zunehmend, dass ausländische Söldner unter den 'pensionierten' Piloten am Himmel über der Ukraine auftauchen könnten."

Seiner Meinung nach werde die ukrainische Armee jedoch auch mit den Söldnern keinen Vorteil im Luftraum haben. Der Experte wies darauf hin, dass während der ganzen Zeit der Existenz verschiedener Modifikationen und des breiten Einsatzes der F-16 in Konflikten etwa 50 dieser Maschinen abgeschossen worden seien. Und er fügte hinzu:

"Es gibt keinen einzigen bestätigten Fall, in dem das Flugzeug, das die F-16 in Syrien, in Ägypten und an anderen Orten abgeschossen hat, von einem russischen Piloten oder einem ihm vergleichbaren Piloten geflogen worden wäre. Die Moral, das Niveau und die Fähigkeiten der russischen Piloten sowie die Überlegenheit unserer Flugzeuge erlauben es uns zu sagen, dass die F-16 zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht überleben werden."

