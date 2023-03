Sprecher des Weißen Hauses: "Patriot" wird der Ukraine nicht gegen Marschflugkörper helfen

Das Luftabwehrsystem Patriot wird der Ukraine nicht gegen russische Marschflugkörper helfen, sagte der Koordinator für strategische Kommunikation im Weißen Haus, John Kirby. In einem Interview mit CNN behauptete er: "Das Patriot-System wurde entwickelt, um ballistische Raketen abzufangen, es ist nicht so effektiv gegen Marschflugkörper, und es wird sicherlich nicht effektiv gegen Drohnen sein." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Kirby fügte hinzu, dass solche Waffen jedoch häufig von den russischen Streitkräften eingesetzt werden. Er sagte, die begrenzten Fähigkeiten der Ukraine, Hyperschallraketen abzufangen, seien ebenfalls keineswegs überraschend. Kirby erklärte dazu:

"Hyperschallraketen sind im Allgemeinen sehr schwer abzufangen."

Die USA hatten im Dezember die erste Patriot-Flugabwehr-Batterie für die Ukraine angekündigt, die in den nächsten Monaten geliefert werden soll. Deutschland und die Niederlande kündigten später ebenfalls die Übergabe von Patriot-Systemen an Kiew an. Das ukrainische Militär hat bereits etwa die Hälfte der Ausbildung im Umgang mit den Systemen hinter sich, und es wird erwartet, dass das System bald in der Ukraine einsatzbereit sein wird."

Quelle: RT DE