Annäherung im Handelsstreit: Trump stellt Xi-Treffen in Aussicht

Die dts Nachrichtenagentur meldet, US-Präsident Donald Trump habe ein Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Aussicht gestellt. Ort und Zeitpunkt veröffentlichte das Weiße Haus zunächst nicht.

Trump knüpft das Treffen an Fortschritte bei Handels- und Sicherheitsfragen. In Washington ist davon die Rede, dass beiderseits Gesprächskanäle vertieft werden sollen. Beobachter verweisen auf eine längere Phase gegenseitiger Vorwürfe und auf neue Felder des Konflikts, etwa bei Hochtechnologie und Exportkontrollen.

Peking setzt nach außen auf Stabilitätssignale und mahnt Respekt vor „Kerninteressen“ an. Ob es zu konkreten Zusagen kommt, hängt von den Arbeitsgruppen ab, die seit Wochen Details vorbereiten. Finanzmärkte reagieren auf solche Ankündigungen erfahrungsgemäß mit kurzen Ausschlägen, warten jedoch auf belastbare Ergebnisse.

Quelle: ExtremNews



