Graf Lambsdorff notfalls für gezielte Sanktionen gegen USA

FDP-Europapolitiker Alexander Graf Lambsdorff fordert, notfalls mit gezielten Sanktionen auf US-Zölle zu reagieren. "Es geht darum, dass man gezielte Sanktionen ergreift, nicht Sanktionen, die mit dem groben Pinsel gemacht werden, die ganze amerikanische Wirtschaft, den ganzen amerikanischen Export betreffen", sagte Graf Lambsdorff am Montag dem Deutschlandfunk.

Graf Lambsdorff weiter: "Es sollten so ähnlich wie beim Fall von Stahl und Aluminium politisch gut organisierte Sanktionen sein, das heißt in den Staaten und in den Wahlkreisen ankommen, wo die Abgeordneten im Senat sitzen und im Repräsentantenhaus sitzen, die das besonders stark unterstützen und die vielleicht einen Einfluss auf den Präsidenten ausüben können." Er finde es richtig und wichtig, dass Jean-Claude Juncker Donald Trump klarmache, "dass die Europäer hier an einem Strang ziehen und dass die Amerikaner dabei sind, ein System in Frage zu stellen, von dem wir letztendlich alle profitieren, alle Nationen, die daran beteiligt sind", so Graf Lambsdorff.

Quelle: dts Nachrichtenagentur