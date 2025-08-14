Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Rainer Rothfuß: US-Bericht bestätigt Kritik der AfD-Fraktion an Verschlechterung der Menschenrechtslage in Deutschland

Rainer Rothfuß: US-Bericht bestätigt Kritik der AfD-Fraktion an Verschlechterung der Menschenrechtslage in Deutschland

Freigeschaltet am 14.08.2025 um 09:41 durch Sanjo Babić
Dr. Rainer Rothfuß (2025) Bild: AfD Deutschland
Dr. Rainer Rothfuß (2025) Bild: AfD Deutschland

Der neue Bericht des US-Außenministeriums vom 12. August 2025 bestätigt die Kritik der AfD-Fraktion an der sich verschlechternden Menschenrechtslage in Deutschland. Kritisiert werden die Einschränkungen der Meinungsfreiheit durch die Bundesregierung, die Zensur im Internet und ein einseitiger Fokus auf angebliche Rechtsextreme.

Gleichzeitig werden reale Gefahren wie antisemitische Gewalt aus islamistischem Migranten-Umfeld verharmlost. Maßnahmen gegen vermeintliche Hassrede und EU-Vorgaben zur Löschung von Inhalten sind „Zensur“ – die Meinungsfreiheit der Bürger wird systematisch beschnitten. 

Der menschenrechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Rainer Rothfuß, teilt dazu mit: „Der US-Bericht bestätigt unsere Kritik: Die Menschenrechtslage hierzulande verschlechtert sich, weil die Bundesregierung die Meinungsfreiheit ihrer eigenen Bürger angreift und einen ,Kampf gegen Rechts‘ führt, der de facto ein Kampf gegen die Bürger selbst ist. Antisemitismus aus islamistischen Kreisen wird ignoriert, während Regierung und Verfassungsschutz die bürgerliche AfD diffamieren – diese politische Schieflage gefährdet die Demokratie nachhaltig.“

Quelle: AfD Deutschland

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte rippe in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige