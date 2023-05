Russische Truppen greifen ukrainische Einheiten in Dnjepropetrowsk an

Die russischen Streitkräfte haben in der Nacht Angriffe auf die Standorte der ukrainischen Truppen in der Stadt Dnjepropetrowsk durchgeführt, bevor sie an die Kontaktlinie in Richtung Saporoschje geschickt werden konnten. Dies berichtet Wladimir Rogow, Vorsitzender der Bewegung "Wir sind mit Russland" und Mitglied der Gebietsverwaltung von Saporoschje. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er fügte hinzu: "Heute Abend ist die Zahl der Kämpfer in der Stadt Dnjepropetrowsk, die sich auf die Entsendung an die Saporoschje-Front vorbereiten, stark ausgedünnt worden." Am 19. Mai teilte er gegenüber TASS mit, dass sich etwa 65.000 ukrainische Kämpfer an der Saporoschje-Front oder in der Nähe der Kontaktlinie befinden würden. In Dnjepropetrowsk und der von Kiew kontrollierten Stadt Saporoschje seien zahlreiche Kräfte der ukrainischen Armee zusammengezogen worden." Quelle: RT DE