Erst nach Befreiung des gesamten Territoriums der Volksrepublik Donezk und eines Teils des Gebiets Charkow werde es möglich, die Volksrepublik Donezk (DVR) mit Wasser wieder zu versorgen. Dies teilt der Republikchef Denis Puschilin mit. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "RIA Nowosti zitiert ihn wörtlich: "Der Donbass wird wieder mit Wasser versorgt, sobald das gesamte Territorium der DVR und ein Teil von Charkow befreit sind. Dann können wir den Sewerski Donez vollständig für die Versorgung der Bewohner der DVR mit Wasser benutzen"

In der Zwischenzeit würden Wasserleitungsabzweigungen aus dem Gebiet Rostow in die DVR gebaut, was den Wassermangel dort verringern solle."

Quelle: RT DE