Europäische Führer loben Trumps Einsatz nach Alaska-Gipfel

Freigeschaltet am 16.08.2025 um 12:06 durch Sanjo Babić
Wladimir Putin und Donald J. Trump (2025)
Wladimir Putin und Donald J. Trump (2025)

Foto: Author
Lizenz: CC BY 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die europäischen Partner der USA begrüßen die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump, den Krieg in der Ukraine zu beenden und einen "gerechten und dauerhaften Frieden" zu finden.

Das teilten Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Italiens Premierministerin Giorgia Meloni, Bundeskanzler Friedrich Merz, der britische Premierminister Keir Starmer, Finnlands Präsident Alexander Stubb, Polens Premierminister Donald Tusk sowie die EU-Spitzen Antonio Costa und Ursula von der Leyen am Samstag mit. Zuvor hatte Trump sie über sein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska informiert.

Die europäischen Führer erklärten ihre Bereitschaft, an einem trilateralen Gipfel mit Trump und Selenskyj teilzunehmen. Sie forderten, dass die Ukraine Sicherheitsgarantien erhält, um ihre Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen.

Die Staats- und Regierungschefs sagten, dass die Unterstützung für die Ukraine fortgesetzt werde, um den Druck auf Russland aufrechtzuerhalten. Sanktionen und wirtschaftliche Maßnahmen würden verstärkt, bis ein "gerechter und dauerhafter Frieden" erreicht sei. Die Ukraine könne auf die "unerschütterliche Solidarität" zählen, um ihre und Europas Sicherheitsinteressen zu wahren.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

