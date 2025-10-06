Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Deutschland will beim Gaza-Aufbau helfen

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 17:17 durch Sanjo Babić
Bild: Eigenes Werk /OTT

Außenminister Johann Wadephul (CDU) zeigt sich vorsichtig optimistisch für die ersten Schritte im US-vermittelten Gaza-Plan – Deutschland wolle humanitär und beim Wiederaufbau unterstützen. Darüber berichten gleichlautend Reuters, ZDFheute, dts-Berichte.

Der Minister nennt eine Abfolge aus Waffenruhe, Geisel- und Gefangenentausch sowie humanitären Korridoren „realistisch“, auch wenn eine politische Gesamtlösung weit schwieriger bleibe. 

Berlin signalisiert Bereitschaft, sich finanziell und logistisch am Wiederaufbau zu beteiligen – Vorbehalt: belastbarer, international abgestimmter Rahmen. Parallel drängen Ägypten, Katar und die USA in Scharm el-Scheich auf Verhandlungen über konkrete Umsetzungsschritte. 

Quelle: ExtremNews


