Weiter berichtet RT DE: "Er stellt fest: "In den Reihen der ukrainischen Einheiten, die mit westlicher Ausrüstung und Waffen ausgestattet wurden, herrscht ein zunehmender Mangel an Ersatzteilen und Verbrauchsmaterial. Während aktiver Kampfhandlungen ist der Bedarf an Reparatur und Wartung von Kriegsgerät und Waffen stark gestiegen. Die Anzahl der mit der Technik und den Waffen gelieferten Ersatzteile, Werkzeuge, Betriebsmittel und Materialien, die für die Wartung und Reparatur benötigt werden, reicht nicht mehr aus."

Marotschko weist darauf hin, dass die ukrainischen Streitkräfte aufgrund von Unregelmäßigkeiten in der Logistik Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien verspätet erhalten, was "die Fähigkeit einschränkt, Waffen und militärische Ausrüstung zu nutzen, um ihre Lebensdauer und Kampfkraft zu erhalten".

Quelle: RT DE