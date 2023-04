Kreml: Es ist wichtig, alle Erscheinungsformen des Nazismus in der modernen Welt zu bekämpfen

Der Kampf gegen jegliche Erscheinungsformen des Nazismus, einschließlich derer, die in der Ukraine "in voller Blüte" stehen, ist äußerst wichtig. So kommentierte Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten, die Abhaltung eines antifaschistischen Forums in Minsk im April. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er betonte: "Zweifellos ist dies ein sehr wichtiger Arbeitsbereich. Das Thema der Bekämpfung des Neonazismus und jeglicher Erscheinungsformen des Nazismus in unserer modernen Geschichte, die wir in verschiedenen Ländern sehen und die natürlich auch in der Ukraine blühten. Der Kampf gegen diese Erscheinungsformen ist äußerst wichtig." Peskow äußerte die Hoffnung, dass das Forum in Weißrussland zu einem weiteren wichtigen Ereignis im Gesamtkontext dieses Kampfes wird." Quelle: RT DE