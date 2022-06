Warschau warnt Moskau vor möglichem Angriff: 40 Millionen Polen werden ihr Land verteidigen

Polens Bürger sind nach Ansicht von Regierungschef Mateusz Morawiecki im Falle eines russischen Angriffs zu einem großen Widerstand bereit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Montag sagte der Ministerpräsident bei der Einweihung einer Sportschießanlage im schlesischen Myszkow: "Sollte Russland jemals daran denken, Polen anzugreifen, muss Russland, muss der Kreml wissen, dass es in Polen 40 Millionen Polen gibt, die bereit sind, sich der Waffe in der Hand zu erheben, um ihr Heimatland zu verteidigen."

Morawiecki betonte, der Ukraine-Krieg habe allen vor Augen geführt, dass die Freiheit nicht selbstverständlich gegeben sei. Auch Polen habe sich für mehrere Jahrhunderte "unter dem Stiefel Russlands" befunden. Er fügte hinzu:

"Wir wollen nicht in diese Unfreiheit zurück. Wir lehnen ihren Kolonialismus und Imperialismus ab." Daher werde Polen auch seine Armee vergrößern und mit neuen Waffensystemen ausrüsten, so Morawiecki."

Quelle: RT DE