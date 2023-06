Ungarns Außenminister: NATO-Beitritt der Ukraine sollte auf dem Gipfel in Vilnius nicht diskutiert werden

Die Aufnahme eines Landes, welches im Krieg ist, könne nicht auf der Tagesordnung beim NATO-Gipfel in Vilnius stehen, sagte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó, der diese Tage am informellen Treffen der NATO-Außen­minister in Oslo teilnimmt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Hierzu zitiert ihn die Agentur RIA Nowosti mit den Worten: "Ich denke, dass man sich im geschlossenen Kreis darüber einig ist, dass ein Krieg führendes Land nicht aufgenommen werden kann." Szijjártó forderte auf, niemanden zu täuschen und keinen Zeitplan für die Ukraine beim Gipfel im Juli aufzustellen. Man dürfe keine Illusionen erzeugen, die offensichtlich nicht wahr würden, so Ungarns Außenminister." Quelle: RT DE