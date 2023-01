Medienbericht: Syrien sichert Russland seine Unterstützung im Ukraine-Konflikt zu

Syriens Präsident Baschar al-Assad sichert Russland seine Unterstützung für die militärische Sonderoperation in der Ukraine zu. Laut der syrischen Nachrichtenagentur SANA betonte al-Assad bei seinem Treffen mit Alexander Lawrentjew, dem Sondergesandten des russischen Präsidenten für die Beilegung des Syrien-Konflikts, der weltweite Kampf in der Politik und in den Massenmedien habe seinen Höhepunkt erreicht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Diese Lage fordere eine größere Entschlossenheit und Klarheit der politischen Positionen. In diesem Zusammenhang stehe Syrien an der Seite Russlands im Ukraine-Konflikt." Quelle: RT DE