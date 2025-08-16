Trump und Putin in Alaska gelandet

US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin sind am Freitag in Alaska gelandet, um sich zu einem persönlichen Gespräch zu treffen. Trump hatte im Flugzeug zu Journalisten gesagt, er wolle auf jeden Fall einen schnellen Waffenstillstand, auch wenn jeder sage, dass das heute nicht möglich sei. "Ich will auf jeden Fall, dass das Töten aufhört".

Putin sei ein "cleverer Kerl", sagte Trump weiter, aber er selbst sei auch clever. Er finde es gut, dass Putin viele Geschäftsleute mitbringe. "Ich mag das, die wollen Geschäfte machen mit uns, aber das geht erst, wenn der Krieg vorbei ist", so der US-Präsident.



Der Kreml teilte mit, Trump werde Putin direkt nach der Landung des russischen Präsidentenflugzeugs am Flughafen treffen und fügte hinzu, die Gespräche könnten bis zu sieben Stunden dauern.



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der nicht zum Gipfel eingeladen ist, sagte, die Ukraine setze "auf Amerika", es gebe aber "keine Anzeichen dafür, dass Russland sich auf ein Ende des Krieges vorbereitet". Quelle: dts Nachrichtenagentur