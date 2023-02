DVR-Chef: Russische Streitkräfte nehmen neun weitere ukrainische Befestigungen bei Marjinka ein

Die russischen Streitkräfte nahmen am Sonntag weitere neun Gebäude am Frontabschnitt bei Marjinka ein, die von den ukrainischen Streitkräften als befestigte Stellungen genutzt wurden. Dies gab das amtierende Oberhaupt der Donezker Volksrepublik Denis Puschilin am Montag bekannt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Stadt Marjinka befindet sich westlich von Donezk. Zuvor hatte Puschilin berichtet, dass die ukrainischen Streitkräfte in dieser Richtung heftigen Widerstand leisteten. Die Reste der ukrainischen Gruppierung haben sich in einem Wohnviertel am Stadtrand verschanzt." Quelle: RT DE