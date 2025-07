Drei Viertel für mehr Druck auf Israel

Die Bundesregierung sollte mehr diplomatischen Druck auf Israel zur Beendigung des Gaza-Krieges ausüben. Das sagen laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag des "Stern" 74 Prozent der Deutschen.

22 Prozent sehen das nicht so, vier Prozent äußern sich nicht. Das Meinungsbild ist quer durch alle Bevölkerungsgruppen und politischen Lager eindeutig. Am häufigsten sprechen sich Wähler der Linken (94 Prozent) und der Grünen (88 Prozent) für mehr Druck aus, aber auch die Anhänger der Regierungsparteien CDU/CSU und SPD sehen das so (je zu 77 Prozent).



Etwas anders ist es nur bei den AfD-Wählern. Sie sind zwar mehrheitlich für eine Verschärfung des Kurses gegenüber Israel (61 Prozent), aber immerhin 37 lehnen das ab.



Datenbasis: Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa für den "Stern" und RTL Deutschland am 24. und 25. Juli telefonisch erhoben. Datenbasis: 1.001 Befragte.

Quelle: dts Nachrichtenagentur