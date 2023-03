Russland danach (Folge 5) – Chemie und Polymere: Von Nagellack bis Asphalt

Chemie-Riesen wie Bayer oder Lanxess haben sich ganz oder teilweise von Russland verabschiedet. Ein besonders kritisch wichtiger Stoff sind dabei Polymere. Polymere? Hört sich vielleicht lahm und mysteriös-kompliziert an, ist aber unabdingbar für praktisch alles, was man sich so vorstellen kann. Lack, Verpackungen, Kleidung, Stoßstangen, Beton, Brücken … Die Liste ist unendlich. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Nähe von Nischni Nowgorod besuchen Margo und Ilja eine innovative Chemiefabrik und lassen sich von deren Chef ganz genau erklären, was Polymere sind und warum es nun höchste Zeit ist, auf eigenständiges Know-how und Forschung zu setzen." Quelle: RT DE