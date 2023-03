Frontbericht des Verteidigungsministeriums

Weiter berichtet RT DE: "Die ukrainischen Personalverluste am Frontabschnitt Krasny Liman bezifferte Konaschenkow auf 160 Armeeangehörige. Darüber hinaus habe die Ukraine dort sieben Panzerfahrzeuge und eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika verloren.

Ferner berichtete der russische Militärsprecher über aktive Kampfhandlungen am Frontabschnitt Donezk. Dort seien in den letzten 24 Stunden rund 270 ukrainische Soldaten getötet worden. In der Nähe der Ortschaft Awdejewka seien ein Munitionslager und ein Kommunikationsknoten einer ukrainischen Brigade zerstört worden. Sechs ukrainische Schützenpanzer, drei Panzerfahrzeuge, eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika sowie zwei Haubitzen vom Typ Msta-B und D-30 seien außer Gefecht gesetzt worden.

Südlich von Donezk und im Gebiet Saporoschje habe der Gegner bis zu 80 Kämpfer, einen Panzer, zwei Panzerfahrzeuge, zwei Pick-ups und zwei Haubitzen vom Typ Msta-B und D-30 verloren, sagte Konaschenkow.

Am Frontabschnitt Cherson seien nach Angaben des Ministeriumssprechers bis zu 80 ukrainische Armeeangehörige getötet worden. Zudem seien in den letzten 24 Stunden 30 ukrainische Militärautos und eine Haubitze vom Typ Msta-B zerstört worden. In der Nähe der Ortschaft Tokarewka sei ein ukrainisches Munitionslager getroffen worden."

Quelle: RT DE