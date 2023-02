Cherson-Gouverneur: Es gibt regelmäßig Fälle, in denen ukrainische Soldaten überlaufen

Der amtierende Gouverneur des Gebietes Cherson Wladimir Saldo hat gegenüber RIA Nowosti mitgeteilt, dass am Frontabschnitt in Cherson regelmäßig Fälle registriert werden, in denen ukrainische Soldaten auf die russische Seite überlaufen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte: "Dies geschieht regelmäßig, wenn auch nicht in Massen. In der Regel haben wir es nicht eilig, Informationen über ukrainische Soldaten, die zu uns übergelaufen sind, an die Öffentlichkeit zu bringen – schließlich haben sie Angehörige, die das Kiewer Regime möglicherweise Repressalien aussetzen kann." Saldo zufolge ist das Zwangssystem in der ukrainischen Armee starr eingerichtet. Er fügte hinzu: "Wie sollten sie es sonst schaffen, Tausende von Männern, die zwangsmobilisiert wurden und genau wissen, was sie an der Front erwartet, zur Schlachtbank zu führen? Die Flut von Neonazis und ausländischen Söldnern, die totale Bespitzelung aller Unzuverlässigen durch den SBU, ganz zu schweigen von der ohrenbetäubenden Propaganda, die rund um die Uhr schreit, dass Schwarz Weiß ist. Unsere betrogenen Brüder werden zu Opfern dieses Systems." Quelle: RT DE