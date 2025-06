Israel greift Evin-Gefängnis in Teheran an

Die israelische Armee hat am Montag nach eigenen Angaben weitere Ziele in Teheran angegriffen - darunter auch das berüchtigte Evin-Gefängnis. "Die IDF greifen derzeit mit beispielloser Härte Ziele des Regimes und staatliche Unterdrückungsorgane im Herzen Teherans an", teilte Israels Verteidigungsminister Israel Katz mit.

Dazu zählten das Hauptquartier der Basidsch-Miliz, das Evin-Gefängnis für politische Gefangene und Regimegegner, die Uhr zur "Zerstörung Israels" auf dem Palästina-Platz, das Hauptquartier der Revolutionsgarden sowie das Ideologie-Hauptquartier.



Es gab zunächst keine Berichte über Verletzte unter den Gefangenen bei dem Angriff auf das Gefängnis. Vielmehr zielte er offenbar darauf ab, den Häftlingen die Flucht zu ermöglichen.



Das Evin-Gefängnis gilt als die bekannteste iranische Haftanstalt. Es ist für die Inhaftierung und Hinrichtung politischer Gefangener im Iran berüchtigt. Quelle: dts Nachrichtenagentur