Orbán: Lateinamerika solidarisch mit Ungarn bezüglich des Ukraine-Konflikts

Die Staats- und Regierungschefs aus Lateinamerika haben bei einem Treffen mit EU-Kollegen in Brüssel die Haltung Ungarns zum Konflikt in der Ukraine unterstützt. Dies gab der ungarische Premier Viktor Orbán bekannt, der am EU-Gipfel mit der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) teilnimmt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Hierzu schrieb der Politiker auf Facebook: "EU-Lateinamerika-Gipfel: Der Großteil der Welt hat den Krieg satt! Heute haben wir uns für einen sofortigen Waffenstillstand und Frieden ausgesprochen, und dieses Mal haben sich die Führungspolitiker Lateinamerikas uns angeschlossen!" Quelle: RT DE