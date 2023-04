"Es gibt viel Arbeit" – Lukaschenko bietet DVR Hilfe an

Weißrussland sei bereit, Donezk Hilfe bei der Wiederherstellung und Normalisierung des Lebens der Menschen anzubieten. Das sagte der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko am Dienstag, den 18. April, bei einem Treffen mit dem amtierenden Chef der DVR, Denis Puschilin. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Gleichzeitig würde ich gerne aus erster Hand erfahren, wie die Situation an der Front in der Donezker Volksrepublik ist, wie es uns dort geht. Denn der sogenannte zentrale Abschnitt ist der schwierigste, es gibt sehr heftige Kämpfe im Norden und Süden und in Richtung Donezk. Der Beschuss ist hart für die Menschen. Was kann Weißrussland in dieser Situation für Donezk tun? Wie können wir helfen?", fragte der weißrussische Staatschef.

Quelle: RT DE