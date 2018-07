Mallorca erklärt Italiens Innenminister zu „Persona non grata“

Der Inselrat der spanischen Insel Mallorca hat den italienischen Innenminister Matteo Salvini zur unerwünschten Person erklärt. Dies teilte die Linkspartei Podemos via Twitter mit, meldet das russische online Magazin "Sputnik".

Laut der Entscheidung des Inselrates ist Salvini nun eine Persona non grata auf der Baleareninsel. Der Grund dafür sei seine Beleidigungen von Flüchtlingen und Rettern.

Die Linkspartei Podemos auf Mallorca habe zusammen mit anderen Linksparteien einen entsprechenden Antrag im Inselrat eingebracht. Dieser sei nun einstimmig angenommen worden.

Podemos verurteilte die Aussagen von Salvini. Sie seien „voller Ausländerfeindlichkeit und menschenverachtend“.

„Nicht willkommen auf Mallorca? Wen kümmert das, ich mache meinen Urlaub in Italien“, so Salvini via Twitter.

Zuvor war berichtet worden, dass Salvini angekündigt hatte, Schiffen internationaler Missionen im Mittelmeer das Einlaufen in die italienischen Häfen zu verwehren."

Quelle: Sputnik (Deutschland)