Prognosen: Ciolacu bei Präsidentschaftswahl in Rumänien vorne

Amtsinhaber Marcel Ciolacu liegt bei der Präsidentschaftswahl in Rumänien knapp vorne. Das geht aus Prognosen hervor, die am Sonntagabend veröffentlicht wurden.

Demnach liegt der Sozialdemokrat mit 22,5 Prozent der Stimmen vorne. Er gilt als pro-europäisch. Platz zwei geht aktuell an den Ultranationalisten Calin Georgescu mit 22,1 Prozent, Dritter ist Trump-Sympathisant George Simion. Die in den Prognosen auf Rang vier verortete Elena Lasconi wird als Mitte-Rechts-Vertreterin gesehen. Eine Stichwahl soll am 8. Dezember stattfinden.

Das endgültige Wahlergebnis könnte noch deutlich anders ausfallen, da die Kandidaten hinter Ciolacu knapp beieinander liegen. Entsprechend wird den Stimmen im Ausland lebender Rumänen ein großes Gewicht zugesprochen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur