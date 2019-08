Ex-EU-Kommissar Verheugen: Heilige Kühe der EU schlachten

Ex-EU-Kommissar Günter Verheugen setzt klar auf die soziale Karte: Die neue EU-Kommission unter von der Leyen müsse eine ganze Herde heiliger Kühe der EU schlachten und sich ganz auf das Hauptziel Vollbeschäftigung konzentrieren, kommentiert er in der Tageszeitung "neues deutschland" und parallel auf der Debattenplattform www.die-zukunft.eu.

Die Europäische Union "könnte also alle ihre Kräfte darauf konzentrieren, die bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und den künftig drohenden massiven Verlust von Arbeitsplätzen zu begegnen. Niemand könnte die Kommission daran hindern, ihre Vorschläge so zu formulieren, dass alle Politikbereiche auf das Ziel der Vollbeschäftigung ausgerichtet werden", so der Politiker, der u.a. Staatsminister im Auswärtigen Amt und stellvertretender EU-Kommissionspräsident war.



"Die große Idee wäre, eine Union zu haben, die Klimaschutz und Vollbeschäftigung vereint", so Verheugen. "Auf diese Weise würde zugleich das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des europäischen Integrationsmodells wiederhergestellt."

Quelle: neues deutschland (ots)