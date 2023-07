Westliche Staaten könnten der Ukraine etwa 50 Kampfflugzeuge des Typs F-16 zur Verfügung stellen. Diese Mitteilung machte der Leiter des Komitees für Verteidigung und Sicherheit des russischen Föderationsrats Wiktor Bondarew. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einem Interview mit der Nachrichtenagentur erklärte er:

"Berücksichtigt man, dass die F-16 eines der meistproduzierten Kampfflugzeuge im Westen ist – es wurden insgesamt etwa 5.000 Stück produziert – könnte die Ukraine durchaus so viele erhalten, wie sie angefragt hatte, also etwa 50 Stück."

Bondarew bemerkte, dass die Bedrohung durch die Lieferung von Flugzeugen nicht unterschätzt werden sollte, weil bestimmte Modifikationen der F-16 mit taktischen Nuklearwaffen ausgerüstet werden können. In einem solchen Fall würde der Konflikt eine globale Dimension annehmen.

Gleichzeitig erklärte Bondarew, dass die F-16 am Verlauf des Konflikts ansonsten wenig ändern würden. Der Ukraine mangele es an notwendiger Infrastruktur und an ausgebildeten Piloten für diese Kampfflugzeuge."

Quelle: RT DE