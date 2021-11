Explosion in Liverpool: Drei Männer wegen Terrorverdachts verhaftet

Nach einer tödlichen Explosion in Liverpool hat die Polizei drei Männer wegen Terrorismusverdachts verhaftet. "Beamte in Merseyside haben drei Männer im Alter von 29, 26 und 21 Jahren im Bereich Kensington von Liverpool auf Grundlage des Terrorismusgesetzes festgenommen", teilte die Greater Manchester Police am Sonntagabend via Twitter mit.

Am Mittag ist nach Polizei-Angaben ein Taxi in der Nähe des Frauenkrankenhauses im Zentrum Liverpools explodiert. Eine Person starb, eine weitere wurde verletzt. Um wen es sich bei der getöteten Person handelt, ist aktuell unklar. Bei dem Verletzten soll es sich um den Fahrer des Taxis handeln. Quelle: dts Nachrichtenagentur