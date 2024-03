UN-Sicherheitsrat: USA legen Resolution für Gaza-Waffenruhe vor

Die USA haben in den UN-Sicherheitsrat einen Entwurf für eine Resolution eingebracht, in dem zu einem sofortigen Waffenstillstand im Nahostkonflikt aufgerufen wird. Das bestätigte US-Außenminister Antony Blinken.

"Tatsächlich haben wir eine Resolution vorgelegt, die dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vorliegt und die einen sofortigen Waffenstillstand in Verbindung mit der Freilassung der Geiseln fordert, und wir hoffen sehr, dass die Mitgliedstaaten dies unterstützen werden", sagte Blinken bei einer Pressekonferenz im saudi-arabischen Dschidda während seiner sechsten diplomatischen Reise in die Region seit dem Angriff der Hamas.

"Ich denke, das wäre eine starke Botschaft, ein starkes Signal." Natürlich stehe man weiterhin zu Israel und seinem Recht, sich selbst zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass sich der 7. Oktober nicht wiederhole. "Gleichzeitig ist es jedoch unerlässlich, dass wir uns auf die Zivilisten konzentrieren, die sich in Gefahr befinden und so schrecklich leiden", so Blinken. Man müsse Zivilisten schützen und ihnen humanitäre Hilfe zukommen lassen. "Und wir haben uns dafür eingesetzt, dass mehr Hilfe ankommt und die Menschen, die sie brauchen, sie auch bekommen. Wir setzen uns dafür ein, so gut wir können", sagte der US-Außenminister.

Organisationen der Vereinten Nationen warnen vor einer drohenden Hungersnot in Gaza. Seit Anfang des Monats setzen die USA und andere Länder auch auf humanitäre Luftabwürfe und auf Hilfslieferungen über den Seeweg. In der humanitären Hilfe gelten Luftabwürfe wegen der hohen Kosten, der Gefahren am Boden und der unkontrollierten Verteilung nur als allerletztes Mittel. Israel hat bislang nur eine begrenzte Zahl an Grenzübergängen für humanitäre Hilfe über den Landweg geöffnet. Kritisiert wird hierbei auch eine langsame Geschwindigkeit bei der Kontrolle der Lieferungen durch die israelischen Behörden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur