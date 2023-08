Experte: USA liefern keine moderne Kriegstechnik an Ukraine, weil sie eine Inbesitznahme durch Russland und China befürchten

Die USA liefern der Ukraine keine neuen Waffen, weil sie befürchten, dass Russland und China diese übernehmen und geheime US-amerikanische Technologien weitergeben könnten. Dies erklärt Matthew Hoh, leitender Analyst am Center for International Policy und ehemaliger Direktor der Afghanistan Study Group, in einem Video auf dem Youtube-Kanal Judging Freedom. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Hoh weist darauf hin, dass sich insbesondere die Vereinigten Staaten seit langem weigern, Kiew mit Abrams-Panzern zu beliefern: "Die Abrams-Panzertechnologie ist ein streng gehütetes Geheimnis, und wir wollen nicht, dass die Russen verstehen, wie dieser Panzer konstruiert ist." Quelle: RT DE