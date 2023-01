LVR: Ukraine verliert in vier Tagen 1.500 Kämpfer durch Verwundung

Am Frontabschnitt der Volksmiliz der LVR haben die ukrainischen Verluste an Verwundeten in vier vergangenen Tagen etwa 1.500 Kämpfer betragen. Dies berichtete der Militärexperte und Oberstleutnant der LVR a. D. Andrei Marotschko der Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Dies berichtet das Magazin "RT DE".