Deutschland-Monitor: Pro EU-Armee, skeptisch bei Mehr-Steuern – Osten kritischer

Laut dts, die sich auf Vorabergebnisse des Deutschland-Monitors im Bericht zur Deutschen Einheit stützt, befürworten 57 Prozent der Deutschen eine Einbindung der Bundeswehr in eine europäische Armee; 23 Prozent sind dagegen, meldet u. a. Focus.de.

Eine absolute Mehrheit der Deutschen spricht sich dafür aus, dass die Bundeswehr Teil einer europäischen Armee wird. Neben der EU-Armee-Frage zeigen die erhobenen Einstellungen weiteres sicherheitspolitisches Profil: 77 Prozent lehnen die Vorstellung ab, Deutschland solle sich aus der Weltpolitik heraushalten. Bei den Militärausgaben ist das Meinungsbild gemischt: 38 Prozent empfinden mehr Steuern für Verteidigung als Zumutung, 36 Prozent sehen es anders. In Ostdeutschland fällt die Skepsis ausgeprägter aus.

Auch jenseits der Sicherheitsfragen liefert der Deutschland-Monitor Befunde: 43 Prozent fühlen sich persönlich durch den Krieg in der Ukraine bedroht; Migration bleibt ein Schlüsselthema. 68 Prozent befürworten die gezielte Zuwanderung von Fachkräften, 59 Prozent wünschen mehr staatliche Integrationsanstrengungen, während 28 Prozent negative Veränderungen im eigenen Umfeld durch Migration sehen.

Methodik: Die Ergebnisse entstammen der laufenden Hauptstichprobe des Deutschland-Monitors 2025 (bundesweit repräsentative Befragung, rund 4.000 Personen). Feldstart der Hauptstichprobe war am 22. April 2025; erste Auswertungen wurden für den Regierungsbericht zur Deutschen Einheit im Herbst 2025 aufbereitet. Exakte Frageformulierungen zur EU-Armee wurden im Vorabbericht nicht ausgewiesen.

Quelle: ExtremNews



