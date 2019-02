Kampagne gegen Juncker: CSV-Chef will Fidesz-Ausschluss aus EVP

Nach den Angriffen der ungarischen Regierung auf EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und den US-Milliardär George Soros hat der Vorsitzende der luxemburgischen Christdemokraten (Christlich Soziale Volkspartei - CSV), Frank Engel, als erster christdemokratischer Parteichef den Ausschluss der Fidesz-Partei aus der Europäischen Volkspartei (EVP) gefordert.

Ein Europawahlkampf mit Fidesz in der EVP wäre für alle eine "unzumutbare Belastung", sagte Engel der "Welt". "Fidesz muss daher raus aus der EVP, und zwar jetzt gleich. So ein Verein hat in der EVP nichts verloren", so Engel weiter. Fidesz sei eine "europafeindliche Partei" geworden, deren Vorsitzender Viktor Orbán "aus seiner Obsession mit George Soros eine Politik des Hasses betreibt", so der EU-Abgeordnete aus Luxemburg.

Quelle: dts Nachrichtenagentur