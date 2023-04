Das russische Militär hat fast die Hälfte der ausländischen Haubitzen mittels Lancet-Kamikazedrohnen zerstört, berichtet RIA Nowosti mit Verweis auf eine informierte Quelle. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Nachrichtenagentur zitiert die Quelle mit den Worten: "Die russischen Kamikazedrohnen vom Typ Lancet weisen eine hohe Effizienz im Rahmen der Sonderoperation auf und sind inzwischen sogar zu einem der wichtigsten Mittel zur Bekämpfung von Artilleriegeschützen geworden. Von den mehr als 100 gezogenen Haubitzen und selbstfahrenden Artilleriesystemen aus NATO-Ländern, die seit Anfang des Jahres in der Ukraine zerstört wurden, wurden etwa 45 Prozent gezielt von Kamikazedrohnen getroffen."

Die Kampfkraft und die wirtschaftliche Effizienz der Lancet wurden hervorgehoben, denn in der Regel sei nur eine solche Drohne erforderlich, um eine Haubitze zu zerstören. Die Quelle fügte hinzu:

"Folglich wird die Zeit, in der die ukrainische Artillerie nach ihrer Entdeckung außer Gefecht gesetzt werden muss, so weit wie möglich minimiert, es ist kein hoher Verbrauch an konventioneller Munition erforderlich, um ihre Zerstörung zu gewährleisten, und die Arbeitszeit der Aufklärungs- und Kampfeinheiten wird reduziert."

Die Lancet-Kamikazedrohne wurde vom russischen Hersteller ZALA AERO entwickelt. Sie ist in der Lage, Ziele in einer Reichweite von mehreren Dutzend Kilometern zu bekämpfen."

Quelle: RT DE