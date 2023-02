Ukrainischer Grenzschutz nimmt im Gebiet Tschernowzy 13 Dienstverweigerer fest

Bei dem Versuch aus dem Land zu fliehen, nahm der ukrainische Grenzschutz dreizehn Männer im Gebiet Tschernowzy fest, das an Rumänien grenzt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Berichten zufolge wollten die Ukrainer die Grenze zu Fuß in einem der bergigen Teile der Karpaten überqueren. Es ist anzunehmen, dass sie so der allgemeinen Mobilmachung zum Kriegsdienst entfliehen wollten, in deren Rahmen in der Ukraine massenweise und ohne persönliche Vorladung Männer aller Altersgruppen eingezogen werden."

Quelle: RT DE