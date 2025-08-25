Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen 80. Jahrestag des Sieges im Widerstandskrieg gegen die japanische Aggression: CMG überträgt Gedenkveranstaltung live

80. Jahrestag des Sieges im Widerstandskrieg gegen die japanische Aggression: CMG überträgt Gedenkveranstaltung live

Freigeschaltet am 25.08.2025 um 07:11 durch Sanjo Babić
Bild: CGTN
Bild: CGTN

Die China Media Group wird auf 85 unterschiedlichen Sprachen die Gedenkveranstaltung zum 80-jährigen Jubiläum des Sieges im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression und des weltweiten antifaschistischen Kriegs live übertragen.

Bild: CGTN
Bild: CGTN

Die dritte umfassende Generalprobe für die bevorstehende Großveranstaltung ist laut Angaben des Medienzentrums der Veranstaltung am frühen Sonntag in Beijing abgeschlossen worden.

Die Probe fand von Samstag 17 Uhr bis Sonntag 5 Uhr auf dem Tiananmen-Platz statt. Die Organisatoren gaben an, dass es sich um eine vollständige Probe aller Elemente handelte und dass dies die letzte umfassende Probe für die Gedenkfeier war. Der Schwerpunkt lag auf der Überprüfung der Koordination zwischen allen Prozessen und Segmenten, um eine solide Grundlage für den Erfolg der Veranstaltung zu schaffen.

Alle Abläufe seien ordnungsgemäß organisiert gewesen, mit engen Übergängen und reibungslosem Ablauf, wodurch die angestrebten Ziele erreicht worden seien, fügten sie hinzu.

Die große Gedenkveranstaltung, zu der auch eine Militärparade gehört, ist für den 3. September auf dem Tiananmen-Platz geplant. Die CGTN von der China Media Group (CMG) hat anlässlich des Jubiläums eine Reihe von Dokumentarfilmen, Reportagen und Kommentaren veröffentlicht.

Quelle: CMG (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte winken in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige