Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Historischer Schritt in den USA: Antifa als inländische Terrororganisation eingestuft

Historischer Schritt in den USA: Antifa als inländische Terrororganisation eingestuft

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 12:41 durch Sanjo Babić
Die Terror Gruppe Antifaschistischer Widerstand "Antifa" verbreitet Terror in Deutschland (Symbolbild)
Die Terror Gruppe Antifaschistischer Widerstand "Antifa" verbreitet Terror in Deutschland (Symbolbild)

Bild: AN / Eigenes Werk

Die Tagesschau meldet, dass US-Präsident Donald Trump (Rep.) die Antifa-Bewegung in den Vereinigten Staaten als Terrororganisation eingestuft hat. Juristen verweisen darauf, dass es in den USA keine klare Rechtsgrundlage für die Einstufung inländischer Gruppen gibt und der Vollzug deshalb unklar bleibt.

Mit der Anordnung will das Weiße Haus Bundesbehörden anweisen, Aktivitäten im Umfeld von Antifa schärfer zu verfolgen. Befürworter sprechen von einem längst überfälligen Schritt gegen politisch motivierte Gewalt. Kritiker halten entgegen, Antifa sei keine formale Organisation, sondern eine lose Bewegung ohne Mitgliedslisten und Führungsstrukturen. Sie warnen vor Eingriffen in Grundrechte, solange keine konkreten Straftaten nachgewiesen sind.

Aus Ermittlerkreisen heißt es, bestehendes Recht reiche aus, um Gewaltdelikte zu ahnden. Die Einstufung ändere nichts daran, dass sich Maßnahmen gegen Personen und nicht gegen eine abstrakte Idee richten müssen. Beobachter erwarten rechtliche Auseinandersetzungen über Umfang und praktische Wirkung der Anordnung.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte riese in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige