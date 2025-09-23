Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nach zehn Jahren: EU und Indonesien einigen sich auf CEPA

Nach zehn Jahren: EU und Indonesien einigen sich auf CEPA

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 07:11 durch Sanjo Babić
Laut dts und Reuters sind die Verhandlungen zum EU-Indonesien-Abkommen (CEPA) abgeschlossen. Mit dem Deal sollen Zölle weitgehend fallen und Lieferketten für kritische Rohstoffe stabilisiert werden.

Brüssel und Jakarta sprechen von einem „substanziellen Abschluss“ der Gespräche. Der Text wird nun rechtlich geprüft, anschließend steht die Ratifizierung an. Befürworter versprechen Impulse für Handel und Investitionen, Kritiker verweisen auf Umwelt- und Menschenrechtsfragen. Entscheidend wird, ob beide Seiten die angekündigten Standards entlang der Wertschöpfungsketten tatsächlich durchsetzen.

