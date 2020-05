Österreich will Grenze zu Deutschland Mitte Juni wieder öffnen

Die wegen der Coronakrise geschlossenen Grenzen zwischen Deutschland und Österreich sollen am 15. Juni wieder vollständig geöffnet werden. Das berichtet die österreichische Nachrichtenagentur APA am Mittwochvormittag unter Berufung auf das Kanzleramt in Wien.

Demnach soll es an den Grenzen bereits ab Freitag nur noch stichprobenartige Kontrollen geben.

Das deutsche Bundeskabinett will unterdessen bei seiner aktuellen Sitzung über die Kontrollen an den Grenzen zu den Nachbarländern beraten. Es wird erwartet, dass die Grenzöffnung mit einem Stufenplan umgesetzt werden wird. Quelle: dts Nachrichtenagentur