Das ukrainische Militär hat Truppen an mehreren Frontabschnitten in der Donezker Volksrepublik konzentriert. Dies berichtet die Nachrichtenagentur TASS unter Verweis auf einen Vertreter der Sicherheitsbehörden der Region. Ferner sei das ukrainische Artilleriefeuer intensiviert worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Von Seiten der Lugansker Volksrepublik sei eine Verlegung ukrainischer Technik in Richtung der Stadt Sewersk, möglicherweise mit dem Ziel eines Angriffs auf die Städte Kremennaja und Lissitschansk, zu beobachten. Die Quelle von TASS erklärte:

"Eine recht große Marschkolonne an ukrainischem Kriegsgerät setzte sich in Richtung Sewersk in Bewegung. Dies sind die Frontabschnitte Kremennaja und Lissitschansk. Sie versuchen, dort Truppen für einen Haupt- oder Ablenkungsangriff zu konzentrieren.

Bericht: Kiew konzentriert Truppen am Frontabschnitt Saporoschje

Das ukrainische Militär hat im Gebiet Saporoschje Truppen konzentriert und ist bereit, seine Gegenoffensive zu beginnen. Dies erklärte Wladimir Rogow, der Vorsitzende der Bewegung "Wir sind zusammen mit Russland", gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Nowosti . Er sagte:

"Der Gegner hat ausreichend Kräfte für den Beginn einer Gegenoffensive im Gebiet Saporoschje versammelt. Ihre Taktik besteht in der Gefechtsaufklärung mit dem Ziel, eine Bresche in unsere erste Verteidigungslinie zu schlagen und danach die Hauptkräfte für einen Durchbruch einzusetzen."

Laut Rogow könne die Stadt Tokmak zu einem Ziel der Angriffe werden. Die Pläne des ukrainischen Militärs seien den russischen Streitkräften bekannt. Der Politiker erklärte:

"Die Gegenoffensive im Gebiet Saporoschje könnte zum Anfang vom Ende für die Existenz des gesamten Kiewer Regimes werden."

Quelle: RT DE