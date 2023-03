Ex-Soldat aus Neuseeland stirbt in der Ukraine

In der Ukraine ist ein ehemaliger neuseeländischer Soldat ums Leben gekommen. Das Außenministerium in Wellington bestätigte die jeweiligen Medienberichte. Te Tai sei noch am Montag getötet worden. Die Umstände seines Todes wurden zwar nicht bekannt gegeben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Sender Radio New Zealand hatte jedoch zuvor berichtet, dass der 38-Jährige mit dem Rufnamen "Turtle" (Schildkröte) in einem Schützengraben in der Stadt Ugledar gefallen sei, nachdem er von seiner Einheit abgeschnitten worden sei.

A New Zealand veteran who led an elite unit in Ukraine and staged a dramatic rescue was killed in the fighting https://t.co/hQD7wMaBW1 — Insider Military and Defense (@insidermildef) March 22, 2023

Nach Angaben des neuseeländischen Verteidigungsministeriums hatte Te Tai von 2002 bis 2009 als Soldat in der Armee gedient. Er war in Afghanistan im Einsatz und wurde für seine Leistungen mehrfach ausgezeichnet. Der Ex-Soldat half im Jahr 2017 bei der Gründung einer Hilfsorganisation, die Veteranen in Krisen unterstützt. Die US-Zeitschrift New Yorker interviewte Te Tai Ende 2022 in der Nähe des Dorfes Pawlowka an der Front, wo er ein Team ausländischer Freiwilliger anführte."

Quelle: RT DE