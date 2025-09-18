Trump kündigt an, Luftwaffenstützpunkt in Afghanistan zurückholen zu wollen

Die dts Nachrichtenagentur meldet, dass US-Präsident Donald Trump bei einem Auftritt mit dem britischen Premier über eine Rückkehr zum Luftwaffenstützpunkt Bagram sprach; auch Politico und AP berichten über die Aussagen.

Bei einer gemeinsamen Pressebegegnung mit dem britischen Premierminister erklärte Donald Trump, die USA wollten den ehemaligen Luftwaffenstützpunkt Bagram „zurückbekommen“. Er begründete dies mit strategischen Überlegungen gegenüber China.

Konkrete Schritte der US-Regierung wurden nicht genannt; offizielle Bestätigungen aus Pentagonkreisen liegen bislang nicht vor. Beobachter verweisen auf die komplexe Lage seit dem Abzug 2021 und die Machtverhältnisse in Afghanistan.

Quelle: ExtremNews